Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию , пишут «Известия» . Такой прогноз предоставили аналитики сети агентств недвижимости «Этажи». Те, кто взял ипотеку в 2019 году, смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых.

Прогнозы подтвердили аналитики «Авито Недвижимости». Показатели будут зависеть от срока, на который выдан кредит, и индивидуально одобренных ставок, уточнили в компании. По расчетам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, суммарная экономия от рефинансирования ипотеки, выданной в 2019 году, может составить более 600 млрд рублей. Так, чем больше срок действующего кредита, тем менее выгодно его рефинансировать. В пресс-службе ЦБ добавили, что рефинансирование предполагает дополнительные расходы — на услуги нотариуса, оценщика, страхование. Выгода ощутима, когда разница ставок составляет от 1,5 п. п., уточнили в пресс-службе ВТБ.

Драйвером снижения процентных ставок по ипотеке, в том числе кредитам, выдаваемым на рефинансирование существующих, стало снижение ключевой ставки ЦБ, напомнили в пресс-службе Банка России.

По данным «ДОМ.РФ», средняя ипотечная ставка на первичном рынке составляет 8,85%, на вторичном — 9%. Поэтому в 2020 году в России ожидается бум рефинансирования ипотечных кредитов, считают эксперты. При такой ставке за рефинансированием могут обратиться заемщики 2017–2018 годов, оформлявшие кредиты под 11% и выше. Наивысший пик обращений ожидается во втором полугодии, прогнозируют эксперты.