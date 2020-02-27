Банк России установил официальные курсы валют на 26 февраля.
Банк России установил официальные курсы валют на 26 февраля.
Курс доллара повысился на 62,05 копейки, составив 64,9213 рубля (64,3008 рубля на 25 февраля). Курс евро вырос на 1 рубль 4 копейки, до 70,4591 рубля (с 69,4191 рубля на 25 февраля).
На Московской бирже на 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 1 рубль 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 1 рубль 42 копейки, валюты стоят 65,38 и 70,95 рубля соответственно.
Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,66—65,53 рубля за доллар и 70,17—71,15 рубля за евро.
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