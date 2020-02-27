Банк России установил официальные курсы валют на 26 февраля.

Курс доллара повысился на 62,05 копейки, составив 64,9213 рубля (64,3008 рубля на 25 февраля). Курс евро вырос на 1 рубль 4 копейки, до 70,4591 рубля (с 69,4191 рубля на 25 февраля).

На Московской бирже на 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 1 рубль 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 1 рубль 42 копейки, валюты стоят 65,38 и 70,95 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,66—65,53 рубля за доллар и 70,17—71,15 рубля за евро.