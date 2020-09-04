Активы ивановского Кранбанка, у которого 13 декабря 2019 года была отозвана лицензия, недостаточны для покрытия его обязательств, свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком.

Согласно отчету о финансовом состоянии банка , его активы с учетом результатов обследования составили на дату отзыва лицензии порядка 7,474 млрд рублей против 8,371 млрд по данным бухгалтерского учета банка. В том числе оценка чистой ссудной задолженности по амортизированной стоимости снижена с 5,92 млрд до 4,809 млрд рублей.

Обязательства банка составляют почти 7,582 млрд рублей.

Таким образом, «дыра» в капитале кредитной организации составляет около 108 млн рублей.

По информации ЦБ, в Арбитражный суд Ивановской области был подан иск о банкротстве Кранбанка. На днях РАПСИ сообщило, что Арбитражный суд Ивановской области объединил в одно производство заявления Центробанка о признании несостоятельным (банкротом) и принудительной ликвидации Кранбанка, назначив заседание по проверке обоснованности этих заявлений на 17 марта.

Объясняя отзыв лицензии у кредитной организации, регулятор, в частности, указывал, что Кранбанк представлял в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил операции с признаками вывода активов на основании арендных договоров с нерыночными условиями, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.



С 23 декабря вкладчикам Кранбанка выплачивается страховка через Сбербанк на общую сумму 6,6 млрд рублей.