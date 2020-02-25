Московский Кредитный Банк в период с 22:00 мск пятницы, 6 марта, до 9:00 мск вторника, 10 марта, будет менять автоматизированную банковскую систему, в связи с чем некоторые сервисы будут временно недоступны. Об этом во вторник сообщили в МКБ.

В частности, в указанный период будут закрыты все отделения банка, первый рабочий день — 10 марта.

Как следует из релиза МКБ, временные ограничения в период с 7 по 9 марта могут коснуться таких дистанционных сервисов, как внутрибанковский перевод, открытие и закрытие вкладов и счетов, изменение основного счета мультивалютной карты, межбанковский перевод, оплата услуг, оформление и погашение кредитов, подключение пакетов услуг, смена тарифного плана, смена категорий в программе лояльности «МКБ Бонус», пополнение счетов через банкомат, настройка автоплатежей.

При этом в интернет-банке и мобильном банке «МКБ Онлайн» будут доступны переводы по номеру телефона клиентам МКБ, переводы с карты на карту, переводы в рамках Системы быстрых платежей, блокировка/разблокировка карты, изменение ПИН-кода, настройка СМС- или push-уведомлений.

Операции по картам будут доступны в части оплаты покупок, в том числе в онлайн-магазинах, оплаты услуг, снятия наличных в банкоматах.

В устройствах самообслуживания МКБ в даты обновления систем будут доступны снятие наличных в банкоматах, оплата сотовой связи, оплата услуг, переводы с карты на карту, проверка баланса.

«Система дистанционного банковского обслуживания «Ваш банк онлайн» будет доступна с некоторыми ограничениями. Вы сможете сформировать и сохранить платежные документы по рублевым, валютным и конверсионным операциям, а также письма и заявки по продуктам. Возможность подписать и отправить документы в банк будет доступна 10 марта 2020 года. Временно не будут доступны для просмотра выписки по счетам, отчеты, просмотр информации по корпоративным и таможенным картам, журнал операций по таможенным картам, уведомления о поступлении валютной выручки», — указывают в МКБ.

Услуги инкассации, самоинкассации и эквайринга будут предоставляться в выходные праздничные дни в стандартном режиме. Денежные средства или выручка будут зачислены на счет 10 марта, при этом дата зачисления по выписке будет соответствовать дате операции.

Проценты по вкладам физических лиц и депозитам юридических лиц с выплатой, приходящейся на даты обновления информационных систем банка, будут выплачены 10 марта.

Клиенты, у которых срок погашения кредита или внесения аннуитетного либо обеспечительного платежа по кредиту приходится на даты обновления информационных систем банка, смогут произвести платеж 10 марта, что не будет являться просрочкой. Штрафы и неустойки взиматься не будут.



В МКБ подчеркивают, что новая информационная система «позволит модернизировать IT-процессы в банке, ускорить развитие услуг и сервисов и эффективнее осуществлять значительно больший объем клиентских операций».