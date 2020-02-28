Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.



«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и, конечно, в бизнесе», — сказал Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию области, а также с представителями общественности.

Он добавил, что Кабмин выполняет все те задачи, которые поставил президент РФ, в том числе те, что сформулированы в нацпроектах и национальных целях.