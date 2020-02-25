Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Средняя ставка по ипотеке может опуститься в России ниже 8% уже к концу текущего года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Я думаю, что с текущего уровня, если не брать в расчет возможность снижения ключевой ставки, о котором говорил ЦБ, что касается всех остальных инфраструктурных мер, то там до уровня ниже 8%, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро. Задача — достичь этого уровня к 2024 году, я надеюсь, что мы сможем, если все эти меры будут реализованы, выйти на нее уже концу этого года», — сказал Моисеев.
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