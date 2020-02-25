Минфин РФ предлагает разрешить открывать эскроу-счета в Банке ДОМ.РФ при покупке жилья за государственные средства. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.



«Есть другая тема, связанная с тем, чтобы для тех госорганов, которые покупают квартиры для своих сотрудников, можно было открывать счета эскроу. Хотя бы в Банке ДОМ.РФ, потому что пока нигде нельзя. Сейчас человек может купить за госсредства только вторичку, так как нельзя средства федерального казначейства переводить на счета эскроу. Сейчас этой проблемой озаботились и будем заниматься», — сказал он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

