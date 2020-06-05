Курс евро по состоянию на 12:25 мск вырос на 1 рубль 52 копейки и составил 71,05 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро по состоянию на 12:25 мск вырос на 1 рубль 52 копейки и составил 71,05 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на это же время вырос на 1 рубль 35 копеек и составил 65,42 рубля.
В последний раз евро торговался на этом уровне 4 декабря 2019 года.
Оценить:
Комментарии: 1
💲💲💲
Как получить до 1500$ за 10 минут от любой социальной сети в мире?
Этот способ доступен для каждого и получить компенсацию может практически любой человек, который пользуется социальными сетями и мессенджерами.
Смотрите подробней в моем личном блоге, записал видео специально для Вас - https://nerdy.gq/mironovblog