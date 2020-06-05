Курс евро по состоянию на 12:25 мск вырос на 1 рубль 52 копейки и составил 71,05 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на это же время вырос на 1 рубль 35 копеек и составил 65,42 рубля.

В последний раз евро торговался на этом уровне 4 декабря 2019 года.