При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple.
Клиентам Банка ДОМ.РФ стал доступен сервис бесконтактной оплаты ApplePay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.
При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.
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