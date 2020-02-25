Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая предложила поправки в закон «Об ипотеке» , которые позволяют просрочившим выплаты по ипотечным кредитам заемщикам самостоятельно продавать находящуюся в залоге у банков недвижимость. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе Госдумы. Принятие законопроекта позволит защитить права должников и создаст необременительные механизмы реализации заложенного имущества.

«Залогодатель — физическое лицо вправе в любое время после возникновения оснований для обращения взыскания на заложенное имущество направить залогодержателю заявление о самостоятельной реализации заложенного имущества с указанием на кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой», — указано в тексте проекта.

Согласно документу, срок реализации заложенного физлицом имущества должен составлять не более шести месяцев, но может быть продлен по соглашению между банком и физлицом.

«В случае обращения взыскания на предмет ипотеки по решению суда или без обращения в суд (во внесудебном порядке) в порядке, установленном настоящим федеральным законом, а также в случае самостоятельной реализации залогодателем — физическим лицом заложенного имущества регистрационная запись об ипотеке погашается одновременно с регистрацией права собственности приобретателя или залогодержателя, оставляющего предмет ипотеки за собой», — говорится в тексте законопроекта.

«В случае, если стороной кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, является физическое лицо, заключившее указанный договор в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и размер кредита (займа) не превышает 15 миллионов рублей, реализация заложенного имущества может быть осуществлена залогодателем — физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 59 настоящего федерального закона», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, проценты по кредитному договору выплачиваются вплоть до возврата займа, а реализация заложенного имущества возможна на публичных торгах в ходе исполнительного производства либо путем аукциона.