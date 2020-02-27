Иностранные инвесторы предложили свой вариант поправок к законопроекту, который частично освобождает предпринимателей от уголовной ответственности (проект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным и прошел первое чтение); Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила предложения председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову: неоправданно большая угроза уголовного преследования негативно влияет на инвестиции , пишут «Ведомости» .

Путин предлагает увеличить налоговую недоимку, по достижении которой начинается уголовная ответственность, до 2,7 млн рублей в крупном размере и 13,5 млн рублей в особо крупном размере для физических лиц и до 15 млн и 45 млн рублей для компаний; АЕБ считает, что доли нужно сохранить: если только увеличить абсолютный показатель недоимки, из-под уголовной ответственности выйдут малые недобросовестные компании, указывает ассоциация, появятся дополнительные стимулы для дробления и перерегистрации бизнеса на новые юридические лица.

Ассоциация предлагает считать крупной недоимкой для физического лица свыше 1 млн рублей, но не менее 10% подлежащих уплате начислений за три года, а особо крупной — свыше 5 млн рублей, но не менее 50% платежей за трехлетний период; для юрлиц крупная недоимка — свыше 5 млн рублей при минимуме 10% от всей суммы платежей за три года, особо крупная — свыше 25 млн рублей, но не менее половины всех выплат в бюджет за три года.

Закон о валютном контроле разрешает резидентам без ограничений открывать счета в банках за пределами России, обращает внимание АЕБ, общественной опасности при перемещении валюты за границу нет, если деньги получены законно; в принципе сомнительно считать само по себе перемещение денег через границу общественно опасным, подчеркивает ассоциация, а отдельное применение этих двух статей карает использование законно полученных денег, не препятствует их незаконному получению и к тому же мешает развиваться российской экономике.

Также недостаточно, что учредители, руководители и работники компании не будут нести ответственность по экономическим преступлениям только из-за того, что они числятся в компании, указывает АЕБ: практику, которая действовала до 2013 года, когда существовал ограничитель вменения статьи для следователей (теперь могут беспрепятственно продлевать любую меру пресечения и получать разрешение на нужные действия), нужно вернуть, уверена АЕБ, к тому же это автоматически позволит рассматривать дела в судах присяжных — гарантировать предпринимателям дополнительную защиту от необоснованного обвинения.