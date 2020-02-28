Энерготрансбанк предлагает держателям рублевых дебетовых карт (кроме неименных и подарочных) воспользоваться программой лояльности «Безусловный кешбэк». При оплате товаров и услуг, в том числе в сети Интернет, начисляются бонусы, которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки, с даты совершения которых прошло не более 90 дней. Курс обмена: 1 бонус равен 1 рублю.

Начисление:

1 бонус за каждые 100 рублей;

минимальная сумма покупки — 100 рублей;

максимальная сумма вознаграждения — 5 тыс. бонусов в месяц.

Срок действия бонусов составляет 180 дней.

«Наличие программы лояльности делает карты банка более привлекательными и выгодными для клиента. Стоит обратить внимание, что воспользоваться начисленными бонусами можно спустя 14 дней после покупки», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.