Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регулятора, подчеркнув, что данное решение позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам-физлицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам.

В ЦБ напоминают, что в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда регулятор не брал с них плату за операции в СБП. В свою очередь большинство банков — участников СБП с учетом низкой себестоимости этих операций также предоставляли гражданам услуги в системе бесплатно.

Ранее в феврале временный возврат нулевой комиссии для банков за переводы между физлицами в СБП анонсировала на встрече банкиров с руководством регулятора в подмосковном пансионате «Бор» первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

В сообщении Банка России подчеркивается, что будет продолжен мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В Центробанке предупреждают, что регулятор воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий, если они будут завышаться и «ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан».

«Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами. Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для клиентов. И это самая важная задача СБП», — отметила Скоробогатова, чей комментарий приводится в сегодняшнем релизе ЦБ.

Совет директоров Банка России также принял решение распространить предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юридических лиц за товары/услуги и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Кроме того, установлены тарифы на перевод денежных средств от юрлиц в пользу физлиц.



Все указанные тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года (см. тарифы, действующие с 1 января 2020 года ).

