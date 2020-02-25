Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на 139 млрд долларов в понедельник из-за значительного снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, это крупнейшие потери для лиц, входящих в данный рейтинг, с того момента, когда агентство в октябре 2016 года начало вести такие наблюдения. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос лишились по 4,8 млрд долларов каждый, больше чем кто-либо из других бизнесменов, включенных в список. Безос по-прежнему является самым богатым человеком в мире, а Арно занимает третье место по данному показателю. Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на 4 млрд долларов, главы компании Facebook Марка Цукерберга — на 3,48 млрд долларов, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа — на 2,7 млрд долларов.

Согласно оценкам агентства, из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на 1,21 млрд долларов. На втором месте глава «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 692 млн долларов), на третьем — вице-президент «Лукойла» Леонид Федун (минус 508 млн долларов).

Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением котировок в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9 221,28 пункта.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.