Банки наиболее активно работают с онлайн-заявками в сегменте потребительского кредитования, а доля сберегательных продуктов в продуктовой структуре онлайн-заявок достаточно низкая. Об этом свидетельствуют данные нового исследования портала Банки.ру , посвященного процессу цифровизации отношений между банками и их клиентами.

В первой волне запущенного порталом цикла регулярных исследований по рынку банковских онлайн-заявок приняли участие Автоградбанк, «Санкт-Петербург», ВУЗ-Банк, Кредит Европа Банк, «Кубань Кредит», Локо-Банк, Московский Кредитный Банк, МС Банк Рус, Промсвязьбанк, РН Банк, РНКБ, Росбанк, Ситибанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Фора-Банк и Хоум Кредит Банк. В исследовании представлены агрегированные обезличенные данные по этой выборке за первую половину 2019 года.

Графики, составленные в рамках исследования, демонстрируют, что в более крупных банках выборки (из топ-50 по активам) доли онлайн-заявок, поступающих от новых и действующих клиентов, практически равны. У менее крупных кредитных организаций в структуре поступающих онлайн-заявок преобладают заявки, оставленные новыми клиентами.

Крупные банки показывают стабильные результаты по привлечению онлайн-заявок сразу по всем возможным каналам с преобладанием мобильных приложений и сайта. Менее крупные игроки демонстрируют больший разброс значений, что может свидетельствовать о концентрации каждого отдельного банка на одном-двух каналах.

Основная часть онлайн-заявок банков — участников исследования предсказуемо приходится на потребительские кредиты и кредитные карты . По мнению аналитиков Банки.ру, это обусловлено в первую очередь высоким спросом на потребительское кредитование, за счет которого финансируется отложенный спрос населения. Кроме того, такой формат удобен для клиентов: у них есть возможность узнать статус по кредитной заявке до визита в банк и подать онлайн-заявку сразу в несколько банков для увеличения шансов на получение средств.

Ипотека и автокредит традиционно являются продуктами с активными продажами в «полях». Перед сделкой покупатель хочет посмотреть квартиру или автомобиль, и представители банка перехватывают клиента, готового взять кредит, прямо в точках продаж. Исключением здесь может быть разве что рефинансирование ипотеки .

Примечательной оказалась достаточно низкая доля сберегательных продуктов в продуктовой структуре онлайн-заявок. Как полагают в аналитическом центре Банки.ру, возможных причин две: спад интереса к вкладам и накопительным счетам (онлайн-заявки на оформление этих продуктов учитывались в рамках исследования как один показатель) в связи с их низкой доходностью и неготовность большинства россиян вкладывать собственные средства без получения подтверждающих документов на бумажном носителе.

В кредитных продуктах конверсия из онлайн-заявок в реальные выдачи традиционно не очень высокая и мало отличается от процента одобрения в целом по кредитным продуктам. Даже при одобрении онлайн-заявки банки зачастую просят клиента посетить офис для проведения более детального скоринга. Сберегательные продукты конвертируются из онлайн-заявок в реальное оформление практически в пропорции один к одному, но и здесь есть брошенные заявки. Онлайн-заявки на дебетовые карты удовлетворяются почти на треть, свидетельствуют данные исследования.



Банки.ру предлагает банкам принять участие в исследовании рынка онлайн-заявок по итогам 2019 года. Сроки сбора информации и контактные данные указаны в полной версии исследования.