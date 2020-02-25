Банк «Нейва» выставил на продажу свое главное офисное здание в Екатеринбурге, находящееся по адресу: ул. Чапаева, д. 3а. Как уточняется в сообщении пресс-службы «Нейвы», распространенном во вторник, за объект площадью порядка 5 тыс. кв. м банк просит 413 млн рублей.

По словам председателя правления банка «Нейва» Павла Ефремова, отказ кредитных организаций от собственных объектов недвижимости — общемировой тренд, связанный с нарастающими темпами цифровизации банковских услуг, и по этому пути пошли уже многие крупные федеральные банки. К тому же в российских реалиях дорогие объекты недвижимости на балансе банка могут в любой момент обернуться для него прямыми убытками, отметил глава кредитной организации.

В частности, окончательное решение о продаже главного здания банка его руководство приняло после того, как этот актив сгенерировал убыток по итогам 2019 года. Причиной ситуации стало несогласие ЦБ РФ с ежегодной оценкой здания, проведенной сторонним подрядчиком, и требование переоценить объект по нормативам регулятора, поясняют в банке.

«По правилам бухучета мы обязаны проводить процедуру переоценки своего имущества минимум дважды в год. В прошлом году для этой работы банк «Нейва» привлек известную компанию Ernst & Young. Полученный результат регулятор не принял и потребовал от нас переоценить здание по разработанным им нормативам, что и было сделано. Однако новую оценку — к сожалению, далекую от рыночных реалий — пришлось отражать через убытки с получением минуса в балансе, — комментирует Ефремов. — Трудно спрогнозировать, как сложится ситуация с переоценкой в этом году. Не исключено, что она повторится и мы снова будем вынуждены отражать в отчетности убыток. Неизвестно, каким будет его размер и как он отразится на выполнении банком нормативов ЦБ. Это не соответствует стратегии развития банка. Поэтому мы принимаем оценку ЦБ, но вместе с тем от здания отказываемся».



По информации предправления банка, в настоящее время «Нейва» рассматривает варианты переезда в один из новых офисных центров Екатеринбурга либо после продажи здания на Чапаева продолжит работать там в качестве якорного арендатора.

