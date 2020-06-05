Потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить 1,1 трлн долларов в 2020 году, пишет РБК , ссылаясь на аналитический центр Oxford Economics. Такой ущерб будет означать снижение уровня мирового ВВП на 1,3% (по сравнению с предыдущим прогнозом).

В отчете говорится, что прогноз осуществится в том случае, если вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, станет глобальной пандемией. В случае если границы пандемии будут определяться только Азией, падение мирового уровня ВВП составит 0,4 трлн долларов (0,5%). По данным Oxford Economics, рост ВВП Китая замедлится на фоне распространения вируса с 6% до 5,4% в 2020 году.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила худший сценарий для мировой экономики на фоне распространения вируса. По ее словам, если болезнь удастся остановить в ближайшее время, влияние на мировую экономику будет минимальным — рост сократится на 0,1% по сравнению с январским прогнозом МВФ.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — уточнила Георгиева.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что российская экономика теряет около 1 млрд рублей каждый день из-за снижения товарооборота с Китаем. Министр сослался на данные Федеральной таможенной службы.