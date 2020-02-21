Мир Бизнес Банк с 1 марта предлагает открыть депозит «Навруз» .

Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев и один год. Процентные ставки составляют 5% и 4,5% годовых соответственно. При оформлении вклада с помощью системы ДБО применяются повышенные на 0,5 процентного пункта ставки.

Пополнение возможно не позднее 15 календарных дней до окончания срока депозита. Допускается частичное снятие до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. Проценты ежемесячно капитализируются.

Предложение действительно по 30 июня.