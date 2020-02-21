Клиенты Московского Индустриального Банка (МИнБанк) получили возможность дистанционного открытия накопительного счета «Будь в плюсе».



«Пользователи системы «Телебанк» (как в версии для компьютеров, так и в мобильном приложении) теперь могут открыть накопительный счет «Будь в Плюсе» дистанционно, не посещая банк», — говорится в релизе.

Как отмечают в банке, в настоящее время многие клиенты используют счет «Будь в Плюсе» в качестве основного инструмента для сбережений. Темпы роста накопительных счетов опережают динамику по депозитам , остатки по состоянию на 15 февраля 2020 года превысили 1,5 млрд рублей, уточнили в кредитной организации.



«Накопительный счет позволяет клиенту сделать процесс управления финансами более гибким. Возможность открытия без внесения средств на счет (за исключением дистанционного открытия, где взнос составляет от 10 рублей), пополнения и снятие средств без ограничений делают его универсальным инструментом для размещения денежных средств», — говорится в сообщении.

Уровень ставок сопоставим с доходностью срочных вкладов и зависит от минимального остатка на счете в течение календарного месяца: при сумме до 50 тыс. рублей — 5%, от 50 тыс. до 1,5 млн рублей — 5,85%.



