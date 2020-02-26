Кошелев- Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Классического» (от 7 тыс. рублей на 150, 300, 450, 600 и 750 дней) составит 5,4—5,8% годовых (ранее — 5,65—6,15%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на 370 и 730 дней) открывается под 5,4—5,65% (ранее — под 5,65—5,9%), а «Копеечка Плюс» (от 30 тыс. рублей на 370 дней) — под 5,4% годовых (прежде — под 5,65%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Кубышка» (от 5 тыс. рублей, на срок от 31 до 730 дней) оформляется под 3% (вместо 5%), «Кубышка Плюс» (от 3 тыс. рублей на 1 110 дней) — под 5,5% (вместо 6%), «Казна» (от 15 тыс. рублей, от 91 до 730 дней) — под 4,9—5,15% (прежде — под 5,15—5,4%), а «Кошелев Клуб» (от 150 тыс. рублей на 740 дней) — под 4,65% годовых (вместо 4,9%). Проценты по вкладам ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все вклады, кроме «Классического» и «Копеечки Плюс».