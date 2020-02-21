Деньги однозначно являются самым желанным подарком как для мужчин на 23 февраля, так и для женщин на 8 марта — их хотят получить на свой праздник 57% и 61% опрошенных соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие».



Женщины более активно, чем мужчины, поздравляют с гендерными праздниками. Так, 99% женщин поздравляют с 8 марта родственниц и подруг, а 95% мужчин поздравляют с 23 февраля друзей и родственников-мужчин. Только 5% мужчин и 3% женщин никого не поздравляют с Днем защитника Отечества и лишь 2% мужчин и 1% женщин никого не поздравляют с Международным женским днем.



Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам лишь 44% представительниц прекрасного пола больше любят получать их, чем дарить (54%). Мужчины (52%), наоборот, больше предпочитают получать подарки, чем дарить (43%).



Согласно исследованию, 29% мужчин хотят получить парфюмерию, 28% — мобильный телефон или гаджет, а одежду и обувь ждут только 15%. Женщины, кроме денег, которые «лидируют» в списке их предпочтений с большим отрывом, больше всего хотят на 8 марта получить цветы (38%), парфюмерию и косметику (33%), часы, ювелирные изделия и сувениры (32%).



При этом желания мужчин и женщин не очень совпадают с теми подарками, которые они готовы дарить друг другу. Так, 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% — парфюмерию и косметику и только 25% — деньги. При этом женщины предпочитают дарить мужчинам на 23 февраля парфюмерию (46%), деньги или сертификат (40%) и одежду или обувь (35%).

Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тыс. рублей.

27% мужчин и 25% женщин готовы воспользоваться кредитной картой или рассрочкой, чтобы купить подарки. При этом 64% мужчин и 68% женщин не намерены пользоваться для этого кредитными средствами.