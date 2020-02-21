Банк «Александровский» обновил условия ипотеки на покупку апартаментов и коммерческих помещений на вторичном рынке недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Теперь кредиты доступны при первоначальном взносе от 30% стоимости приобретаемой недвижимости по программе «Коммерческая ипотека L» или при первоначальном взносе от 20% по программе «Коммерческая ипотека ХL». Залогом по кредиту выступает приобретаемый объект, дополнительное обеспечение не требуется.

В рамках программы «Коммерческая ипотека ХL» ставка по кредиту составляет от 12,9% годовых, сумма кредита — от 1 млн до 30 млн рублей, доход подтверждается справкой 2-НДФЛ/3-НДФЛ.

Для программы «Коммерческая ипотека L» доступна сумма кредита от 1 млн до 10 млн рублей, ставка по кредиту составляет от 15% годовых, подтверждение дохода — справкой по форме банка. Кредиты предоставляются на срок от года до 15 лет.