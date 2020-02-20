За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, а цены за это время выросли вдвое, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование компании FinExpertiza. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию поправку о ежегодной индексации зарплат на уровень инфляции. По просьбе издания аналитики оценили, каковы могут быть последствия реализации этой идеи для бизнеса.

Так, средняя номинальная начисленная зарплата в негосударственном секторе (за исключением малых предприятий) с апреля 2009 года по апрель 2019 года выросла до 56,5 тыс., или в 2,6 раза. За аналогичный период в государственном секторе средний заработок увеличился до 39,6 тыс., или в 2,5 раза. За этот же период цены выросли в два раза. Если бы в те годы бизнесмены повышали зарплаты сотрудников только на уровень инфляции, средний заработок составил бы лишь 43,8 тыс. рублей, то есть на 22,5% ниже, чем работники получали фактически, утверждают аналитики. В случае с госструктурами аналогичный показатель составил бы 31,9 тыс. рублей — на 19,5% ниже реального уровня прошлого года.

Таким образом, в случае реализации инициативы об обязательной индексации зарплат значительного эффекта не почувствуют ни работодатели, ни сотрудники, заключают специалисты. Индексация могла бы стать своеобразной страховкой от падения заработков лишь в секторе малого и микробизнеса, полагают аналитики компании FinExpertiza.

Если взять расширенные оценки средней зарплаты всех трудящихся по найму, то благодаря повышению на уровень роста цен зарплаты могли бы вырасти с 30,7 тыс. рублей в 2015 году до 39 тыс. в 2019-м. Фактически заработки по этой выборке в I квартале 2019-го сложились на уровне 38,1 тыс. рублей, то есть на 2% ниже. Надо учитывать, что именно в сегменте микробизнеса велика доля теневого сектора, в котором реальные заработки могут не только не повышаться, но и падать, отметили аналитики.

По мнению экспертов, индексация на уровень инфляции может оказаться не столь заметной для сотрудников, но заметным можно считать повышение зарплаты на 10%, а лучше на 20%. Рост зарплат неоднороден и по отраслям, отметили эксперты. Этот показатель довольно высок, например, в сфере IT и финансов, но может быть в разы ниже в других производствах. Однако его среднее значение может демонстрировать, что в общем по стране рост зарплат опережает инфляцию.