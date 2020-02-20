Новая банкнота из синтетических полимеров номиналом в 20 фунтов стерлингов (25,9 доллара), на которой изображен британский художник Уильям Тернер (1775—1851 годы), введена в четверг в обращение в Великобритании. Она заменила купюру с изображением английского экономиста и публициста Адама Смита, сообщил Банк Англии, выполняющий функции британского центробанка.

Новая банкнота стала третьей, изготовленной в Соединенном Королевстве из прочных полимеров, вслед за 5—фунтовой (2016 год) с портретом Уинстона Черчилля (1874—1965 годы) и 10-фунтовой (2017 год) с изображением писательницы Джейн Остин (1775—1817 годы).

«Изготовление из полимеров купюры в 20 фунтов стерлингов — важный шаг вперед в борьбе с подделкой денежных знаков», — заявила главный кассир Банка Англии Сара Джон.

В обращении сейчас продолжают находиться около 2 млрд купюр номиналом 20 фунтов стерлингов на хлопчатобумажной основе. Новый денежный знак, согласно сообщению центробанка, — самый защищенный из когда-либо выпускавшихся Банком Англии, с двухцветной полиграфической фольгой и голограммой. Тернер изображен на фоне своей картины «Последний рейс корабля «Отважный» (The Fighting Temeraire), написанной в 1839 году. На полотне — паровой буксир тянет старый корабль, участвовавший в Трафальгарской битве (1805 год), в доки, где впоследствии он будет разобран.

По словам главы Банка Англии Марка Карни, Тернер — «один из самых влиятельных британских художников всех времен», и новая банкнота «прославляет творчество живописца и его наследие».

Решение об увеличении выпуска банкнот из полимеров было принято Банком Англии в сентябре 2015 года после трехлетнего сравнительного анализа степени защиты купюр из этого материала от потенциальной угрозы подделки. Пластиковые банкноты изготавливаются из тонкой, гибкой и прозрачной полимерной пленки с использованием специальных чернильных слоев на лицевой и оборотной сторонах.

Британский центробанк планирует ввести в обращение до конца 2021 года и новую полимерную банкноту номиналом в 50 фунтов стерлингов (61,3 доллара) с изображением британского математика, криптографа и основоположника информатики Алана Тьюринга (1912—1954 годы). Помимо собственно изображения ученого на этой денежной купюре будет отпечатано и знаменитое высказывание Тьюринга из его интервью газете The Times от 11 июня 1949 года: «Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет».