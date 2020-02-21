Тинькофф Банк с 20 февраля снизил ставки по «СмартВкладу» в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.

Для вклада с повышенной ставкой на срок от трех до пяти месяцев ставка составит 4,5%, от шести до 17 месяцев — 5%, от 18 до 24 месяцев — 5,5% годовых.

Со стандартной ставкой на срок от трех до пяти месяцев — 4%, от шести до 17 месяцев — 4,5%, от 18 до 24 месяцев — 5% годовых.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы для вклада с повышенной ставкой принимаются в течение 30 дней с даты его открытия, а со стандартной ставкой — не позднее 30 дней до окончания срока депозита.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты и могут капитализироваться.