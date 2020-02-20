Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара прибавил примерно 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 1 копейку. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,7 рубля (плюс 13 копеек). Курс евро на 10:14 мск равнялся 68,72 рубля (плюс 2 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, ожидается, что рубль в четверг утром может продолжить укрепление. По ее словам, прогнозы пока остаются без изменений: по курсу доллара 63—64,5 рубля, по курсу евро — 68—69,3 рубля.

«На позитивном внешнем фоне вчера укрепился рубль, завершив торги в паре с долларом в районе 63,5. Основное давление на рубль в последние дни оказывает рост курса доллара на мировом рынке. Однако не исключено, что сегодня эта тенденция временно прекратится: пара евро-доллар снизу вверх тестирует отметку 1,08. Поэтому на позитивном внешнем фоне, среди которого стоит выделить прежде всего рост нефти, пара доллар-рубль имеет хорошие шансы вновь попробовать на прочность отметку 63», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.