«Это уникальный опыт не только для Оренбуржья, но и для всей российской банковской системы», – отмечается в сообщении правительства Оренбургской области . Команда процессингового центра «КартСтандарт» отвечала в проекте за интеграцию эмиссионных портфелей кредитных организаций, а также их эквайринговых инфраструктур.

Для ПЦ «КартСтандарт» этот кейс стал новаторским ввиду его принципиального отличия от ранее реализованных проектов по миграции: данные порядка 25 тысяч активных карт платежной системы «Мир» банка «Русь» были перенесены в действующую базу банка «ОРЕНБУРГ» без отказа клиентам в обслуживании. При этом держателям «мигрировавших» карт стали доступны сервисы банка «ОРЕНБУРГ». Реализация столь технически сложного проекта стала возможна благодаря совместной скоординированной работе специалистов Национальной системы платежных карт, банков и ПЦ «КартСтандарт».

«Проект по объединению карточных бизнесов банков «ОРЕНБУРГ» и «Русь» на нашем процессинге стал для нас смарт-задачей. Юридические нюансы, связанные с консолидацией кредитных организаций, сжатые сроки, работа в режиме 24/7 в новогодний период, когда активность держателей карт максимально высокая – такая совокупность факторов делала работу не только напряженной, но и азартной. Мы рады, что успешно справились и помогли объединиться ведущим банкам Оренбуржья», – комментирует Майя Глотова, директор процессингового центра «КартСтандарт».

«Создание крупного опорного банка Оренбургской области путём объединения региональных кредитных учреждений – это весьма сложный многоступенчатый процесс. Мы благодарим команду «КартСтандарта» за эффективное сотрудничество и высокий профессионализм. Современные платёжные сервисы, включающие расчёты посредством карт, смартфонов и других форм-факторов, уже стали неотъемлемой частью финансовой индустрии. На сегодня банком «ОРЕНБУРГ» эмитировано более 110 тысяч карт. Мы уверены, что вместе с ПЦ «КартСтандарт» сможем предоставить нашим клиентам все самые востребованные на рынке платёжные продукты и сервисы», – говорит председатель правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ» Дмитрий Яшников.

«КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa. В настоящее время на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается свыше 50 млн карт и более 79 тыс. терминальных устройств более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ).

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» – одно из крупнейших региональных кредитных учреждений Оренбуржья с капиталом свыше 3,1 миллиарда рублей и разветвлённой офисной сетью, охватывающей, помимо областного центра, 20 муниципальных образований. Поскольку доля Оренбургской области в пакете акций АО «БАНК ОРЕНБУРГ» сегодня составляет 99,6%, этот финансовый институт фактически является государственным. Его работа целиком и полностью направлена на улучшение жизни населения и повышение благосостояния региона.

Источник: ЦФТ