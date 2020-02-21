Для внедрения в России виртуальных сим-карт eSIM Россвязь протестирует использование в них отечественных алгоритмов шифрования «Магма» и «Кузнечик», пишет «Коммерсант» . Алгоритмы шифрования разработаны ФСБ вместе с компанией «ИнфоТеКС» и стандартизированы в качестве ГОСТа, следует из технического задания, подготовленного ведомством для научно-исследовательской работы по применению eSIM в России. По результатам тестирования подрядчик должен к 25 декабря подготовить дорожную карту использования технологии.

Операторы уже с декабря 2019 года должны идентифицировать абонентов с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ. До сих пор ключами шифрования алгоритмов в сим-картах владели только зарубежные компании.

«Магма» и «Кузнечик» пока не входят в список стандартов Международной организации по стандартизации ISO, что осложняет их использование в eSIM, поясняют эксперты. Если на устройство устанавливается система шифрования, оно превращается в средство криптозащиты, вывоз которого из страны без согласования с ФСБ запрещен. Чтобы устанавливать отечественную криптографию на устройства с eSIM, придется менять законодательство. Также отечественные алгоритмы могут обеспечить защиту трафика, практических атак против них не было, проблем с внедрением в eSIM нет, отмечают эксперты.

В «Ростелекоме» готовы тестировать использование отечественной криптографии в eSIM. В «ВымпелКоме» утверждают, что уже «значительно подготовились» к внедрению eSIM, но «ряд технологических вопросов» к аспектам российской криптографии остается открытым. В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что поучаствовать в конкурсе на проведение исследования Россвязи планирует ФГУП «НТЦ «Атлас», входящее в концерн этой корпорации «Автоматика». Как поясняют в корпорации, разработка протоколов взаимодействия с учетом ГОСТа ускорит внедрение в России eSIM и позволит избежать проблем с доступом к сервисам, где используется только отечественная криптография.