Минфин получит возможность размещать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) через маркетплейс ЦБ, расширив возможности частных инвесторов , пишет «Коммерсант» . Соответствующие изменения внесены в профильный законопроект.

Так, предлагается разрешить центральному депозитарию (ЦД) в рамках маркетплейса совершать гражданско-правовые сделки с государственными ценными бумагами по поручению эмитента таких облигаций. Такие операции ЦД разрешено совершать без лицензии на осуществление брокерской деятельности. Бумаги смогут размещаться без брокера — по агентскому договору с ЦД, что фактически открывает возможность размещения через платформу ОФЗ-н.

Сейчас Минфин размещает народные облигации через банки-агенты: Сбербанк , ВТБ, Почта Банк и Промсвязьбанк. Чтобы купить облигации, гражданин должен в одном из этих банков открыть брокерский счет. При размещении облигаций через маркетплейс будет открываться счет в центральном депозитарии — Национальном расчетном депозитарии (НРД, на 100% принадлежит Московской бирже).

Эксперты сомневаются, что размещение через маркетплейс серьезно увеличит спрос на народные облигации. По их словам, это социальный проект, переходный шаг между депозитами и фондовым рынком: человек покупает бумагу и держит до погашения. Среднестатистический россиянин даже не знает о таком способе инвестиций, и банки не стремятся о нем рассказать. Также не видно особой заинтересованности Минфина в популяризации инвестирования в облигации. Инвестору проще купить обычные ОФЗ с длинным сроком погашения и с большей доходностью, поскольку данный инструмент можно продать на бирже в любой момент, поясняют эксперты.