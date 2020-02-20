Объем утечек в России в прошлом году составил 2,7 млн записей, что в шесть раз больше, чем в 2018-м, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch.

По итогам прошлого года общемировой объем украденных данных финансовых организаций увеличился в 27 раз по сравнению с 2018-м и превысил 1 млрд конфиденциальных записей. В общей сложности стало известно о 218 случаях утечки данных из финансовых организаций во всем мире, из которых 33 пришлось на Россию. Но речь только о публичных инцидентах — исследование охватывает не более 1% таких случаев «из-за высокого уровня латентности», указывают аналитики. Количество таких инцидентов в мире увеличилось на 7,9%. В России эта динамика более впечатляющая: по итогам прошлого года рост составил 57,6%. Информация о банковских утечках еще реже становилась публичной, что влияет на динамику.

В основном в России в основном крадут персональные данные граждан — почти 77% всей скомпрометированной конфиденциальной информации клиентов, 13,5% приходится на данные по платежам, остальное — данные о деятельности организаций, составляющие коммерческую тайну. Значительное количество утечек личной информации клиентов связано с недостаточной ее защитой при хранении в облачных сервисах, говорится в исследовании.

Украденные данные в России чаще попадают в руки мошенников — на них приходится более 44% утечек, тогда как в мире в корыстных целях используется только 19,3% скомпрометированной финансовой информации.

По словам экспертов, рост объема украденных данных связан с расширением баз организаций: туда включается все больше информации о клиентах, в том числе об их интересах. Также рост объема утечек связан с безответственным отношением к обработке и хранению информации. Как правило, утекает личная информация клиентов финансовых организаций: их паспортные данные, актуальные номера телефонов и адреса электронной почты, пояснили эксперты. Оборот личных данных граждан растет и связан с цифровизацией в экономике. Чаще всего утечки из финансовых организаций происходят по вине нелояльных работников, а также представителей подрядных организаций, получивших доступ к конфиденциальной информации, добавили эксперты.