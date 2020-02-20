Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 трлн рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

По его словам, уровень исполнения бюджета составил 94,5%, а федеральной адресной инвестиционной программы — 76%. «То есть ниже, чем когда-либо», — отметил глава контрольного органа.

Как говорится в опубликованных в четверг материалах, сложившаяся ситуация с исполнением расходов оказалась наихудшей за последние 11 лет. Хуже всего ситуация с исполнением бюджета сложилась в разделе «национальная экономика», где остались неизрасходованными 253,8 млрд рублей. По словам Кудрина, речь идет о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы компаний на исполнение разных задач, а так же об инвестировании в разные направления, включая дорожное хозяйство.

На втором месте антирейтинга — раздел «национальная оборона», где остались не истраченными 236 млрд рублей. На третьем месте — «общегосударственные расходы» (232,8 млрд рублей).

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.



Глава контрольного органа добавил, что Мишустин уже поручил подчиненным разобраться в причинах неисполнения и назвать виновников. Кудрин выразил надежду, что в новом году такая ситуация не повторится. «Знаю даже, что настрой у правительства такой, что, надеюсь, многие обязательства будут исполнены», — заключил он.