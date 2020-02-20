Кредитор Пробизнесбанка пожаловался в суд на бездействие конкурсного управляющего — Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое не оспорило свою же сделку с банком в рамках его банкротства; судостроительный завод «Волга» в конце декабря подал жалобу в Арбитражный суд Москвы, в которой просит разрешения оспорить снятие АСВ своего депозита на 500 млн рублей накануне назначения в банк временной администрации и взыскать в конкурсную массу убытки — всего 681 млн рублей, пишут «Ведомости» .

Как сообщает в жалобе «Волга», снятие АСВ депозита за два дня до назначения временной администрации недействительно и должно быть оспорено, АСВ знало о признаках банкротства Пробизнесбанка и, забрав свой вклад, агентство лишило других кредиторов возможности удовлетворить свои требования; также кредитор упрекает АСВ в том, что оно до сих пор не оспорило эту сделку, и просит суд признать такое бездействие агентства как конкурсного управляющего незаконным.

Сделка по возврату вклада прошла в рамках обычной хозяйственной деятельности и не имела признаков недействительной, пишет в своем отзыве на жалобу «Волги» АСВ, поэтому агентство и не стало ее оспаривать; адвокат «Волги» Владимир Новиков, ссылаясь на выписку по операциям на счетах Пробизнесбанка из материалов дела, утверждает, что АСВ было перечислено только тело вклада — 500 млн рублей — без процентов, которые составляли 20% годовых; представитель АСВ сказал, что вклад был возвращен в соответствии с условиями договора.

Как говорится в отзыве агентства, на момент снятия вклада у АСВ не было информации о состоянии расчетов Пробизнесбанка: агентство и ЦБ до назначения временной администрации информируют друг друга по вопросам осуществления мероприятий по страхованию вкладов, но не по вопросам осуществления платежей банком; также оспаривание сделок должника является правом, а не обязательством конкурсного управляющего.

По мнению юристов, основные проблемы при оспаривании бездействия АСВ будут связаны с составом лиц, участвующих в деле, поскольку у агентства при понуждении к такому оспариванию явно имеется конфликт интересов; вряд ли суд будет исследовать вопрос осведомленности АСВ на момент сделки: если кредитор сможет привести аргументы, позволяющие перенести бремя опровержения должной осмотрительности на АСВ, то агентству придется доказывать свою добросовестность.