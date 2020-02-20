Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности петербургского Горбанка до уровня «ruB» с «развивающимся» прогнозом. Ранее у банка был рейтинг «ruB-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов банка и снижением концентрации кредитных рисков на клиентах. «Развивающийся» прогноз по рейтингу установлен в связи с неопределенностью относительно будущей трансформации бизнес-модели банка. Изменение прогноза также связано с сокращением клиентской базы банка после продажи бизнеса его акционеров в июле 2019 года (группы компаний «ПТК») и высокой долей краткосрочных финансовых инструментов в активах.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабыми оценками рыночных позиций банка и уровня корпоративного управления, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала при низких показателях рентабельности деятельности, уточняют аналитики.

«Эксперт РА» напоминает, что Горбанк специализируется преимущественно на операциях с ценными бумагами и на межбанковском кредитовании. Слабая оценка его рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 1 января 2020 года у банка шесть заемщиков-юрлиц). Для деятельности банка характерна низкая диверсификация активов по сегментам и приемлемый уровень кредитных рисков, приходящихся на аффилированных с банком заемщиков.

Эксперты указывают на высокий уровень достаточности капитала банка и низкую способность кредитной организации к его генерации. Сокращение активов под риском во втором полугодии 2019 года позитивно отразилось на нормативах достаточности капитала, значения которых на 1 января превышают 100%. Эффективность деятельности по-прежнему оценивается как низкая, при этом во втором полугодии 2019 года отмечается снижение чистой процентной маржи при сохранении высокого уровня расходов на обеспечение деятельности. Кроме того, отмечается снижение покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. Концентрация крупных кредитных рисков за 2019 год существенно снизилась и находится на удовлетворительном уровне.

Качество активов оценивается как высокое. За 2019 год активы банка выросли на 52% преимущественно за счет роста вложений в депозиты и ценные бумаги Банка России (совокупно около 58% активов на начало 2020 года), а также в межбанковские кредиты (20% активов), выданные кредитным организациям с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом за указанный период отмечается сокращение портфеля кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, на 77% в связи с погашением задолженности большинства крупных заемщиков. На отчетную дату на кредитный портфель приходится около 7% активов. В стратегию развития банка заложен существенный рост объема кредитов юрлицам в 2020 году, что, по мнению агентства, может нести риски ухудшения качества кредитного портфеля по мере его вызревания.

По мнению «Эксперт РА», у банка адекватная позиция по ликвидности и приемлемая структура фондирования. Ключевыми источниками фондирования выступают собственный капитал банка и розничные вклады, которые за 2019 год увеличились в 5,5 раза преимущественно за счет средств связанных с банком лиц и составили около 92% привлеченных средств. Агентством отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов, связанной с банком, что нивелирует риски непрогнозируемого оттока данных средств. Для банка характерно поддержание значительного запаса балансовой ликвидности и наличие существенного объема потенциальной дополнительной ликвидности.



По мнению агентства, для банка характерны повышенные стратегические риски бизнес-модели в связи с узкой клиентской базой и недостаточно проработанным стратегическим обеспечением. В числе прочего отмечается недостаточный уровень диджитализации внутренних бизнес-процессов банка.

