Джей энд Ти Банк снизил ставки по вкладам .

Вклад «Кристальный» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов) открывается в рублях под 4,8—5,7%, в долларах — под 1,2—1,5% годовых (ранее — под 5,1—6,2% и 1,3—1,6% соответственно). Сроки размещения денежных средств в рублях — один, шесть месяцев и один год, в долларах — три, шесть месяцев и один год.

«Магнус» (от 500 тыс. рублей на один год) можно оформить под 5% (вместо 5,5%), а «Магнус – Онлайн» (от 100 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев и один год) — под 4,9—5,8% годовых (ранее — под 5,6—6,3%).

Процентная ставка по «Универсальному» составляет 3,5% (вместо 4%), а по «Универсальному Онлайн» — 4% годовых (до этого — 4,3%). Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Срок — один год. Оба депозита пополняемые.

Проценты по вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.