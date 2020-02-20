Ситуация, когда за межбанковский перевод клиент платит 1,5—2% и выше, ненормальная, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на XII Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы.

Представитель ЦБ отметила, что у населения есть запрос на снижение стоимости межбанковского перевода, и это было одной из задач запуска Системы быстрых платежей.

«Конечно, ненормально, когда межбанковский перевод стоит 1,5—2%, были прецеденты и выше», — подчеркнула Бакина.

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. До 1 января 2020-го переводы через СБП для банков были бесплатны, затем ЦБ внедрил комиссию в размере до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Однако на прошлой неделе в регуляторе сообщили, что намерены продлить нулевую комиссию на переводы через СБП между физлицами еще на два года. Некоторые банки тем не менее уже решили ввести комиссию для своих клиентов-физлиц.