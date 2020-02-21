Зампред правления ВТБ Вадим Кулик может войти в состав наблюдательного совета Московской биржи, а председатель правления биржи — выйти из него, свидетельствует информация на сайте фондовой площадки.

Биржа в среду разместила сообщение о выдвижении кандидатов в состав ее набсовета. «19 февраля 2020 года наблюдательный совет Московской биржи принял решение включить в список кандидатов для избрания в новый состав наблюдательного совета 12 человек, восемь из которых соответствуют критериям независимости, что превосходит требования правил листинга Московской биржи и рекомендации кодекса корпоративного управления», — отмечается в релизе.

Список кандидатов для избрания в состав набсовета Мосбиржи выглядит следующим образом:

Рамон Адаррага, независимый консультант, независимый кандидат;

Пол Бодар, профессор бизнес-школы Сольве Брюссельского университета, независимый директор;

Олег Вьюгин, председатель наблюдательного совета Московской биржи, независимый директор;

Андрей Голиков, заместитель председателя наблюдательного совета Московской биржи, неисполнительный директор;

Мария Гордон, независимый директор наблюдательных советов «АЛРОСы» и «Полюса», независимый директор;

Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России, неисполнительный директор;

Дмитрий Еремеев, основатель и президент группы компаний FIX, независимый директор;

Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка , неисполнительный директор;

Александр Изосимов, генеральный директор DRC Advisors AB, независимый директор;

Максим Красных, операционный директор компании Gett, независимый кандидат;

Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, независимый кандидат;

Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций, неисполнительный кандидат.

В сообщении биржи уточняется, что 11 кандидатов в набсовет номинированы самим набсоветом, а Анатолий Браверман — акционером биржи.

«Рамон Адаррага, Максим Красных и Вадим Кулик — независимые кандидаты, впервые предлагаются к выдвижению в наблюдательный совет биржи», — указано в релизе. Уточним, что Браверман в настоящий момент также не является членом набсовета Мосбиржи.

По информации на сайте Мосбиржи, в настоящий момент в ее набсовете также 12 человек. Из действующих членов набсовета в список кандидатов в новый состав совета не вошли инвестиционный директор АО «Комплекспром» Илья Бахтурин, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаил Братанов (независимый директор), председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж Рисс Райнер (независимый директор).

«Два года назад было принято принципиальное решение, что председатель правления компании не должен входить в наблюдательный совет. Такой подход позволяет лучше разграничивать функцию менеджмента и наблюдательного органа, а также оставляет еще одно место в совете для независимого директора. К моменту вступления в должность председателя правления Юрий Денисов (десять лет) входил в набсовет биржи, и было решено, что он остается в нем до истечения срока полномочий, но не будет выдвигаться для избрания в новый состав совета», — приводит ТАСС пояснения пресс-службы Мосбиржи.

«Новая стратегия развития биржи требует расширения экспертизы и компетенций, в том числе и наблюдательного совета. В связи с этим мы предлагаем акционерам существенно обновить состав набсовета и приглашаем поделиться своим опытом профессионалов в развитии информационных технологий, финансовой инфраструктуры, маркетплейсов и цифровых продуктов. Важно, что из 12 кандидатов восемь соответствуют критериям независимости: это на одного независимого директора больше, чем в текущем составе набсовета, и еще раз подтверждает стремление Московской биржи быть максимально прозрачной для акционеров и инвесторов», — комментирует председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.



Новый состав набсовета биржи будет избран на годовом общем собрании акционеров в конце апреля 2020 года. Заседание совета, на котором будут определены дата проведения и повестка дня собрания акционеров, состоится в начале марта. До 1 марта 2020 года акционеры, владеющие не менее чем 2% акций Московской биржи, вправе выдвинуть кандидатов в новый состав наблюдательного совета.