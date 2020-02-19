Не пропустите 8-й форум финансовых инноваций FinNext-2020 , месседж которого в этом году «Больше жизни, меньше банка!»

Чтобы Вы могли посетить это, пользующееся неизменным успехом у профессионалов, мероприятие, мы объявляем розыгрыш билетов среди подписчиков телеграмм-канала BSS.

Как стать участником розыгрыша?

Во-первых, надо подписаться на телеграмм-канал BSS если Вы до сих пор этого не сделали.

Во-вторых, подойдите на стенд BSS во время работы форума iFin-2020 (19-20 февраля, «Рэдиссон Славянская», Москва, Площадь Европы, 2). Покажите сотруднику BSS экран смартфона с подписанным на телеграмм- канал BSS аккаунтом и оставьте свою визитку. Все данные фиксируются с присвоением игрового номера.

Все. Вы участник розыгрыша!

Во второй день работы форума среди всех зарегистрированных участников проводится розыгрыш — генератором случайных чисел выбирается два номера. После чего публикуем в телеграмм-канале BSS выигравшие номера, связываемся со счастливчиками и направляем приглашение на FinNext-2020.

Ждем Вас на стенде BSS!

Источник: Компания BSS