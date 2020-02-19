По итогам 2019 года премии по страхованию жизни снизились по сравнению с 2018-м на 9% — с 478,0 млрд до 433,2 млрд рублей. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.



Новый лидер по скорости роста сборов — накопительное страхование жизни (НСЖ) — принес страховщикам в 2019 году 110,2 млрд рублей сборов, что на 64% больше, чем годом ранее.

Немного — на 6%, или до 98,9 млрд рублей, — выросли кредитные виды страхования. По прочим видам страхования рост составил 4%, до 27,2 млрд рублей. Прежний лидер сборов — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — показал снижение сборов на 32%, с 291,1 млрд до 196,9 млрд рублей.

Основная причина смены вида страхования — лидера по росту премий на рынке страхования жизни — насыщение премиальной клиентской базы банков (а это основная целевая аудитория ИСЖ) инвестиционными продуктами, пояснил Игорь Юргенс. Он также напомнил, что в начале 2019 года начали работать разработанные ВСС стандарты работы страховщиков жизни. Кроме того, Банк России примерно в то же время выпустил требования к страхованию жизни. Оба нормативных документа существенно ужесточили правила продажи этих страховых продуктов, что также несколько сказалось на снижении сборов, сказал Игорь Юргенс.

Рынок страхования жизни остается высоко концентрированным. На топ-5 страховщиков в 2019 году пришлось 70,2% всей страховой премии, на лидера рынка — «Сбербанк Страхование жизни» — 35,4% всех сборов. На рынке накопительного страхования жизни на топ-5 страховщиков пришлось 74,6 премии, на лидера рынка — 41,6%. На рынке ИСЖ топ-5 страховщиков собрали 74,0% премий, а на лидера рынка пришлось 32,5%. По кредитному страхованию топ-5 собрали 91,3% всех премий, а лидер рынка — 40,4% всех премий.

Всего в 2019 году заключено 7,366 млн договоров страхования жизни, в том числе 357 тыс. по ИСЖ, 447 тыс. — по НСЖ, 3,9 млн — по кредитным видам, 2,1 млн — по прочим видам страхования. При этом из заключенных ранее действовало 13,53 млн договоров, из них 1,03 млн по ИСЖ, 1,3 млн по НСЖ, 6,5 млн по кредитным видам, 4,23 млн — по прочим видам.

Выплаты по страхованию жизни в 2019 году составили 140,7 млрд рублей, при этом было урегулировано 1,2 млн убытков.