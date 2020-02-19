Хакерам удалось вывести десятки миллионов рублей из одного из региональных банков с помощью вредоносного ПО, рассказал глава отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ Банка России Александр Дудка на XII Уральском форуме.

«В начале 2019 года в одном из региональных коммерческих банков происходит заражение вредоносным программным обеспечением инфраструктуры банка... генерируется автоматически несколько десятков платежных сообщений, через платежную систему Банка России злоумышленники изъяли из организации несколько десятков миллионов рублей», — описал ситуацию Дудка.

Название кредитной организации он не уточнил, но отметил, что речь идет об одном из «лучших, устойчивых банков того региона».

Представитель ЦБ также рассказал о случае хищения средств из крупной некредитной организации с помощью методов социальной инженерии. «Злоумышленники регистрируют несколько доменных имен сайтов, очень похожих на партнеров организации, и почтовые сервисы, и начинают общаться длительно время, в течение почти месяца уговаривают сотрудников организации... в общем, путем убеждения через систему SWIFT несколько миллионов долларов утекло на счета за рубеж», — рассказал Дудка.