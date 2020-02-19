Банк «Восточный», за контроль над которым борются фонд Baring Vostok и компания «Финвижн» Артема Аветисяна, получил еще одну оценку рыночной стоимости — около 18 млрд рублей, сообщает РБК .

Оценка была заказана судом в рамках рассмотрения иска «Финвижн», требующей отменить решения о допэмиссии «Восточного» на 5 млрд рублей по стоимости 1 копейка за акцию (что дает оценку всего банка в 8 млрд рублей). По мнению «Финвижн», размещение акций было утверждено на основе нерыночной стоимости банка. В подтверждение позиции «Финвижн» представила суду другую оценку, которую по ее заказу провело общество «Гринэкспертиза», определив стоимость банка в 30,6 млрд рублей, или практически в один капитал. В Baring Vostok, наоборот, выступали за проведение допэмиссии на первоначальных условиях и были готовы выкупить ее в полном объеме.

Спор вокруг допэмиссии «Восточного» был одним из ключевых в конфликте: банку требовался капитал для выполнения предписания Центрального банка, и акционеры — Baring Vostok и «Финвижн» — осенью 2018 года согласились его финансово поддержать на 5 млрд рублей. Но условия проведения допэмиссии «Финвижн» не устроили: у компании был неисполненный опцион почти на 10% акций банка, который Baring Vostok не готов был исполнять, а проведение допэмиссии по установленной цене размыло бы долю опционных акций. На тот момент у «Финвижн» и партнеров Аветисяна было 42% акций банка, и исполнение опциона позволяло им получить контроль в банке, консолидировав больше 50% акций.

В мае 2019 года амурский арбитраж по другому иску «Финвижн» принял решение о принудительном исполнении опциона за 750 млн рублей, а в июне заморозил допэмиссию.

Новую оценку «Восточного», заказанную Арбитражным судом Амурской области, провел эксперт, предложенный «Финвижн», — Василий Иллювиев из союза судебных экспертов «Экспертный совет». Стоимость банка оценивалась на конец I квартала 2019 года на основе отчетности по МСФО (окончательная цена допэмиссии утверждена советом директоров 22 марта 2019 года).

Из текста оценки, с которым ознакомились в РБК, следует, что эксперт внес в стоимость капитала банка (26,175 млрд рублей) три понижающие корректировки: вычел 1,956 млрд рублей по инвестициям банка в ценные бумаги, 2,769 млрд по кредитному портфелю, а также 3,584 млрд рублей субординированного займа «Восточного». В итоге рыночная стоимость 100% акций была оценена в 17,867 млрд рублей.

«Эксперт пришел к выводу, что цена за одну акцию составляла 2,23 копейки. Это означает, что доводы и аргументы, приводимые «Финвижн» ранее о незаконно установленной Evison (дочерняя структура Baring Vostok. — Прим. РБК) цене акций, оказались объективными. И Baring Vostok недобросовестно пытался нанести ущерб акционерам банка «Восточный», размыв их акции по заниженной цене», — заявил РБК представитель «Финвижн».

«Мы пока не имели возможности изучить оценку эксперта и еще формируем свою позицию по данной оценке. Учитывая, что оценили в две копейки, а стороны изначально единогласно пришли к цене в одну копейку [за акцию], я полагаю, что у нас будут основания возражать против этой оценки», — сказал РБК представитель Evison Олег Койда. Он добавил, что, по его мнению, «Финвижн» нашла «формальный повод» обратиться в суд и получить обеспечительные меры. «До подачи иска никто претензии по цене не заявлял, а как только такие претензии стали известны, Evison сразу предложила цену, которую хотела «Финвижн», — сказал Койда.

В феврале стало известно, что Baring Vostok на Кипре добивается от Артема Аветисяна и «Финвижн» возмещения ущерба из-за потери контроля над «Восточным», напоминает РБК. При оценке убытков в 37,7 млн долларов фонд в иске в окружной суд Лимасола опирался на оценку акций «Восточного» в 30,7 млрд рублей, подготовленную «Финвижн». Baring Vostok указывал, что из-за решения российского суда ему пришлось продать 10% опционных акций по цене 750 млн рублей, хотя их рыночная стоимость выше. В ущерб также были включены судебные издержки Baring и затраты на защиту по уголовному преследованию основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в России. «Финвижн» тогда заявляла, что, используя более высокую оценку банка, фонд занимает «противоречивые позиции по одному и тому же ключевому вопросу в разных судебных процессах».

Для кипрского суда пока что все российские оценки могут оказаться нерелевантными, сказал РБК советник PB Legal Николай Строев. «Кипрский суд оценивает все доказательства в совокупности, исходя из собственного убеждения. Он не связан какими-то конкретными доказательствами», — напоминает эксперт. По его словам, кипрский суд будет ориентироваться на авторитет и репутацию оценщиков. Например, оценщики из «большой четверки» будут выглядеть «более предпочтительно для кипрского суда, чем никому не известные российские оценщики».



«Значительное расхождение в стоимости акций банка может обуславливаться как различными целями проведения оценки, так и определением рыночной стоимости по состоянию на разные даты», — отмечает партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. При рассмотрении дела по существу кипрский суд исследует и примет во внимание финансовое состояние банка в целом, считает юрист. «Поскольку такое исследование требует специальных познаний, велика вероятность назначения экспертизы самим судом либо суд применит иную, предусмотренную законодательством Кипра процедуру установления стоимости», — заключает юрист.