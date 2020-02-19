Трансстройбанк снизил ставки по двум вкладам в долларах.

Трансстройбанк снизил ставки по двум вкладам в долларах.

Депозит «Доходный» (на 91, 181, 271, 366, 400 и 540 дней) открывается под 0,07—1,37% годовых (вместо 0,07—1,67%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность вклада «Ежемесячный» (на 181, 271, 366, 400 и 540 дней) составит 0,27—1,27% годовых (ранее — 0,57—1,57%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов составляет 300 долларов.