BSS приглашает посетить XII Уральский Форум «Информационная безопасность финансовой сферы» и выступление эксперта компании. Мероприятие пройдет 17-21 февраля 2020 г. в Республике Башкортостан (санаторий «Юбилейный», 43 км от г. Магнитогорск). BSS выступит Партнером Форума и представит собственные компетенции и экспертизу в области обеспечения информационной безопасности и противодействия киберпреступности.

В частности, будет продемонстрирована технология мобильного антифрода и реальные кейсы использования. Директор департамента систем безопасности компании BSS Виктор Гулевич выступит 20 февраля в 16:20-16:40 в ходе сессии 14 «Противодействие мошенничеству в платежных системах». В центре внимания цифровые отпечатки для цифровой идентификации личности с живым примером работы технологии.

Сегодня актуальны кейсы идентификации плательщика на устройстве, которое он использует с помощью так называемого цифрового отпечатка пользователя. Под этим подразумевается то, как он использует устройство, под каким углом держит, в какой геопозиции находится, ввел ли он свой пин-код и так далее. Узнать подробнее и задать дополнительные вопросы вы сможете в ходе выступления.

Мы приглашаем руководителей и ведущих специалистов по информационной безопасности банковских организаций и платёжных систем, представителей не кредитных финансовых организаций: страховых компаний, бирж, инвестиционных компаний и иных организаций финансовой сферы к участию в мероприятии и общению в неформальной обстановке. Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте организаторов .

Источник: Компания BSS