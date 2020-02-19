Арбитражный суд Татарстана по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, на сумму 96,7 млрд рублей, говорится в определении суда.

Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам.

Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично. В частности, суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

Ранее суд принял к производству заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Следственный комитет (СК) РФ 3 июля 2019 года сообщил, что бывший председатель правления Татфондбанка Мусин предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.



«По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанке временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 миллиардов рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более семи миллиардов рублей», — говорится в релизе СК. Согласно сообщению ведомства, более 19 млрд рублей не были возвращены.

Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, а следствие установило причастность обвиняемого и к другим преступлениям. «Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 миллиардов рублей», — подчеркнули в СК. Обвиняемый находится под домашним арестом. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 млрд рублей.