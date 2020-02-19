Спецресурс для противодействия цифровым преступлениям в РФ будет запущен к концу 2020 года, концепцию создания такого ресурса разработала АНО «Цифровая экономика», сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«К концу 2020 года… будет запущен специализированный ресурс «Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн», предназначенный для взаимодействия с уполномоченными органами по оперативной передаче данных о противоправных действиях в области информационных технологий», — говорится в сообщении.

Эта инициатива поддержана Генпрокуратурой, МВД, ФСБ, Банком России и бизнес-сообществом в рамках проекта «Цифровая экономика».

«Специальная платформа будет создана в целях противодействия компьютерной преступности (в том числе в финансовой сфере), а также иным случаям криминального и противоправного использования информационных технологий. Платформа и лежащий в ее основе специализированный ресурс обеспечат взаимодействие с гражданами в удобной и привычной для них цифровой среде, в том числе через операторов соответствующих информационных систем и сервисов», — указывается в релизе.

Платформа будет обеспечивать автоматизированную обработку и классификацию поступающих обращений, выделение в них характерных признаков и ведение на их основе различных учетов, а также выявление статистически значимых тенденций, представляющих оперативный и процессуальный интерес. Такая обработка позволит, в частности, организовать работу по массовым, многоэпизодным случаям противоправных действий, когда ущерб по каждому отдельному случаю недостаточен для возбуждения дела. Также появится возможность автоматизированного выявления новых форм и векторов направленности противоправной деятельности.

Новая платформа обеспечит для правоохранительных и надзорных органов, включая ФАС, Роскомнадзор и Роспотребнадзор, оперативный доступ к данным тематической аналитической обработки, в ряде случаев — непосредственно к самим обращениям.

«Госорганы смогут также взаимодействовать с интернет-компаниями, операторами связи, кредитными организациями… при запросе технических консультаций и содействия в сохранении информации об обстоятельствах совершения на инфраструктуре соответствующей организации противоправных действий», — прокомментировал новацию директор по информационной безопасности организации «Цифровая экономика» Николай Зубарев.