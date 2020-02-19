Сбербанк и Федеральная нотариальная палата подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых сервисов в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». В соответствии с документом, стороны начинают внедрять технологию «Плати QR», позволяющую оплачивать услуги нотариуса по QR-коду, сообщили в Сбербанке.

Для оплаты нужно мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или приложение любого другого банка, подключенного к QR-платформе Сбербанка.

Как отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Дмитрий Огуряев, кредитная организация «давно и плотно» работает с Федеральной нотариальной палатой по цифровизации продуктов и сервисов. Например, сейчас в Москве тестируется сервис «Наследство без визита»: теперь наследник может получать на свой счет денежные средства со счета наследодателя без посещения офиса банка. «Безналичная оплата — это еще один значимый шаг на пути к электронному нотариату. Мы приглашаем всех нотариусов подключиться к технологии «Плати QR», чтобы сделать свои услуги максимально удобными для клиентов», — сказал представитель Сбербанка.



Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик уточнил, что первая оплата нотариального действия по технологии «Плати QR» была совершена в конце января. «Безналичная оплата обеспечит возможность не носить с собой наличные при посещении нотариуса, а также удаленно оплачивать нотариальные действия, не требующие личного визита: внесение средств на депозитный счет нотариуса, обеспечение доказательств в Интернете, свидетельствование верности перевода и другие», — пояснил он.