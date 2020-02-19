Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:01 мск понизился на 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 2 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:11 мск курс доллара составил 63,76 рубля (минус 5 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 5 копеек и составил 68,85 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду утром ожидается небольшое укрепление рубля. По ее словам, прогнозы повышаются: по курсу доллара до 63—64,5 рубля, по курсу евро — до 68—69,3 рубля.

«Продолжается высокая волатильность в рубле: вчера пара доллар-рубль вновь выросла почти на 0,8%, закрывшись чуть ниже отметки 64. Негативом для российской валюты является продолжающийся рост доллара на мировом рынке. Так, пара евро-доллар пытается закрепиться ниже 1,08. Стратегической же целью евро-доллара является уход в район 1,05, а потом и на паритет. Впрочем, можно ожидать, что американские монетарные власти начнут предпринимать меры против роста доллара. Сегодня же рубль вновь пойдет в рост, отыгрывая улучшение внешнего фона, рост аппетита к риску и рекордно дорогую за последние дни нефть. Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар-рубль вновь спустится ближе к отметке 63», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.