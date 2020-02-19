Россия в декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 1,5 миллиарда долларов — до 9,974 млрд долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

Из общей суммы 5,704 млрд долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 млрд — на долгосрочные.

Таким образом, Россия после того, как четыре раза увеличивала вложения в государственные ценные бумаги США с сентября по ноябрь 2019 года, вновь приступила к сокращению их на своем балансе. В 2018 году РФ тоже в основном сокращала вложения в американские бумаги.



РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.



На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 5,9 млрд долларов, до 1,155 трлн долларов. На втором месте остается Китай с 1,07 трлн долларов (снижение на 19,3 млрд). Следом идет Великобритания (332,6 млрд долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 4 млрд долларов.