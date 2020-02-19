ГСБ РТ «Амонатбонк», оператор таджикской национальной платежной системы «Корти Милли», объявил о присоединении к российской национальной платежной системе «Мир» в рамках общенациональной стратегии Таджикистана, направленной на увеличение доли безналичных расчетов в стране. Теперь держатели карт «Мир» смогут совершать операции в банкоматной и терминальной сети банка «Амонатбонк» на всей территории Таджикистана.

Первой операцией, осуществленной в рамках нового проекта, стало снятие наличных в банкомате «Амонатбонк» заместителем генерального директора АО «НСПК» (оператора платежной системы «Мир») Сергеем Бочкаревым на форуме «Современные платежные технологии и их использование в финансовой сфере», проходившем в Душанбе.

«В настоящее время считаем очень актуальным и важным развитие сотрудничества между НПЦ „Корти Милли” и платежной системой „Мир”, а в последующем – и реализацию совместных проектов. Данное сотрудничество расширит географию взаимного приема карт, облегчит выполнение финансовых операций в странах – участниках платежной системы „Мир”, а также позволит держателям карт „Мир” обслуживаться в сети „Корти Милли”. Своевременный запуск проекта межсистемной интеграции во многом стал возможен вследствие оперативной работы и поддержки команды Compass Plus», – заявил Шухрат Холиков, директор процессингового центра платежной системы «Корти Милли».

Эквайринг карт «Мир» в «Амонатбонк» реализуется благодаря процессинговым сервисам компании Compass Plus, оказывавшей банку постоянную технологическую поддержку при подготовке и внедрении проекта.

«Интеграция национальных платежных систем „Мир” и „Корти Милли” успешно завершилась, в Таджикистане проведены первые операции по картам „Мир”, и следующим этапом проекта станет подготовка банками – участниками „Корти Милли” своих банкоматов и терминалов для приема российских карт. Еще одним важным направлением нашего взаимодействия станет возможность банков – партнеров платежной системы „Корти Милли” выпускать карты национальной системы Таджикистана с платежным приложением „Мир”, что позволит держателям таких карт использовать их не только в Таджикистане, но и в России, а также в платежной инфраструктуре других стран СНГ, с которыми интегрирована платежная система „Мир”, – прокомментировал запуск нового проекта заместитель генерального директора АО «НСПК» (оператора платежной системы «Мир») Сергей Бочкарев.

«Экономические связи между Россией и Таджикистаном очень тесны и продолжают развиваться, поэтому возможность совершать эквайринговые операции по картам „Мир“ имеет огромное значение для упрощения расчетов, – отметил Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus. – Мы надеемся, что этот проект поможет повысить качество сотрудничества между нашими странами и упростит взаиморасчеты для обычных граждан».

O Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.

O ГСБ РТ «Амонатбонк»:

«Амонатбонк» имеет разветвленную сеть филиалов, расположенных на всей территории Республики Таджикистан. В состав банка входят 5 областных, 70 городских и районных отделений, а также 506 агентств. Банк является участником системы SWIFT.