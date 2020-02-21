На доходы, которые получают некоторые категории населения в России, «невозможно прожить», признал президент РФ Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга.

Как сообщает ТАСС, после возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку российский лидер подошел к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Одна женщина обратилась к нему с вопросом о том, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. «Думаю, что очень трудно», — согласился Путин.

Собеседница президента предположила, что зарплата Путина больше этой суммы. «Не только у меня, — ответил президент. — Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата». Общая сумма декларированного дохода Путина за 2018 год составила 8,648 млн рублей, то есть около 720 тыс. рублей в месяц.

Женщина также пожаловалась на отсутствие возможности купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам. «Я понимаю, — сказал на это Путин. — Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа». Собеседница рассказала также о знакомом, который является инвалидом второй группы и получает пенсию в размере 3,8 тыс. рублей. «Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии. Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию», — добавил президент.

Он также пообещал улучшить информационное сопровождение национальных проектов.



«Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты, — сказал Путин. — Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю».