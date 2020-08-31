Павел Зварич вступил в должность председателя правления Таврического Банка. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что соответствующее кадровое решение принял ее совет директоров.

Согласно информации на сайте «Таврического», с 21 октября 2019 года Зварич руководил банком в статусе исполняющего обязанности предправления. Также он входит в совет директоров финучреждения.

Новый предправления пришел в банк в 2017 году, получив должность заместителя председателя правления. Курировал корпоративный блок и развитие клиентских сервисов для юридических лиц. В совет директоров банка Зварич входит с 2019 года, указано в биографической справке. С декабря 2017 по 2020 год он по совместительству занимал пост старшего вице-президента банка «Международный Финансовый Клуб».

Напомним, что «Таврический» с марта 2015 года проходит процедуру санации при участии банка «МФК», которому принадлежит 100% акций кредитной организации.

В банковской сфере Павел Зварич работает с 2006 года. В период с 2008-го по 2014-й являлся заместителем директора Северо-Западного филиала Росбанка и руководил работой с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса. В 2014—2017 годах, до прихода в «Таврический», занимал должность заместителя директора Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка.

Павел Зварич родился в 1982 году в Петербурге, где и базируется Таврический Банк. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит».



«Таврический» — один из старейших петербургских банков, банк с непростой историей, но финансовые результаты последних лет дают уверенность в будущем, показывают, что работа, начатая в 2015 году, приносит свои плоды. Я убежден, что команда, которая собрана в «Таврическом» сегодня, обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы успешно выполнить план финансового оздоровления, модернизировать клиентские сервисы, повысить лояльность наших клиентов. Будем работать», — прокомментировал планы банка его глава.